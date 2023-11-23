Kırklareli Valisi Birol Ekici'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu bildirdi.

Öğretmenlerin bulunduğu her ortamda etrafını mum misali aydınlattığını, çocukları ve gençleri çağın gereklerine, ihtiyaçlarına göre milli ve manevi değerleri benimseyerek özümsemiş şekilde yetiştirdiğini ifade eden Ekici, kutlu görevin yılmaz temsilcileri olarak görev yaptığını kaydetti.

İlk emri oku olan bir inancın mensupları olarak bu inanç ile eğitimin, öğrenmenin, öğretimin önemini ortaya koyduklarını belirten Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakarlıklar göstererek eğitim, öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz baş tacımızdır. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermek hepimizin ödevidir. Türkiye Yüzyılı'nın eğitimin yüzyılı olacağına inanıyorum. Eğitimde yeni bir çağ aralanacak ve hayalini kurduğumuz daha müreffeh Türkiye'yi öğretmenlerimiz inşa edecek.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözünde de ifade ettiği gibi sadece dünün, bugünün değil, yarınlarımızın da mimarı olmaya devam edeceksiniz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan ve onların yetişmesinde tüm zorluklara rağmen büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan siz değerli öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıksınız. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."