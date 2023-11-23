Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu bildirdi.

        Öğretmenlerin bulunduğu her ortamda etrafını mum misali aydınlattığını, çocukları ve gençleri çağın gereklerine, ihtiyaçlarına göre milli ve manevi değerleri benimseyerek özümsemiş şekilde yetiştirdiğini ifade eden Ekici, kutlu görevin yılmaz temsilcileri olarak görev yaptığını kaydetti.

        İlk emri oku olan bir inancın mensupları olarak bu inanç ile eğitimin, öğrenmenin, öğretimin önemini ortaya koyduklarını belirten Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakarlıklar göstererek eğitim, öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz baş tacımızdır. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermek hepimizin ödevidir. Türkiye Yüzyılı'nın eğitimin yüzyılı olacağına inanıyorum. Eğitimde yeni bir çağ aralanacak ve hayalini kurduğumuz daha müreffeh Türkiye'yi öğretmenlerimiz inşa edecek.

        Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözünde de ifade ettiği gibi sadece dünün, bugünün değil, yarınlarımızın da mimarı olmaya devam edeceksiniz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan ve onların yetişmesinde tüm zorluklara rağmen büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan siz değerli öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıksınız. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde okul çevrelerinde denetim yapıldı
        Kırklareli'nde okul çevrelerinde denetim yapıldı
        Kırklareli'nde Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere şehir içi toplu taşıma ula...
        Kırklareli'nde Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere şehir içi toplu taşıma ula...
        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren iki kişiye 68...
        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren iki kişiye 68...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanığa 4 yıla kadar hapis is...
        Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanığa 4 yıla kadar hapis is...