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        Kırklareli'nde okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Kırklareli'nde kent merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:43
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        Kırklareli'nde okul çevrelerinde denetim yapıldı
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        Kırklareli'nde kent merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde okulların çevresindeki metruk bina, oyun salonu, kahvehane, içkili mekan, büfe, park ve bahçeler ile durumundan şüphelenilen vatandaşlar kontrol edildi.

        Şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

        Ekipler, okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.

        Denetimlerde servis şoförlerinin evrakları da kontrol edildi. Evraklarında eksik tespit edilen bir servis sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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