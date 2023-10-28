Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu.
Ekici, Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu ile Şaban Öğünç İlkokulunu gezip yetkililerden bilgi aldı.
Ardından yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.
- Traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince traktörlerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla sürücülerine trafik eğitimi verildi.
Vize ve Pınarhisar ilçelerinde jandarma komutanlığı ekiplerince traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.
Yetkililer tarafından traktör sürücülerine reflektör, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.