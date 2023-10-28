Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı

Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan bisiklet tutkunları Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte bisikletliler Karaumurbey Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nı geçerek Millet Bahçesine ulaştı.

Görme engelli Berkay Gürpınar'da tandem bisiklet (iki kişilik bisiklet) ile etkinliğe katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fidan Özyürek, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını diledi.

Cumhuriyet'in 100. yılının coşku ve gururla kutlandığını ifade eden Özyürek, "Tüm yurttaşların hiç bir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesine amaçlayan Cumhuriyetimiz payidar kalacaktır." dedi.