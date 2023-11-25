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        Kırklareli'nde çocuk çalıştayı düzenlendi

        Kırklareli'nde çocuk çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:04
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        Kırklareli'nde çocuk çalıştayı düzenlendi
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        Kırklareli'nde çocuk çalıştayı düzenlendi.

        Kırklareli Kent Konseyi ile Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, çocuk hakları masal ve oyun atölyesi çalışmaları ile anlatıldı.

        Atölye çalışmaları kentteki farklı okullardan yaklaşık 100 öğrencinin katımıyla gerçekleştirildi.

        Çocuklar eğitim, sağlık, çevre, teknoloji, dijital içerik ve psikoloji alanında yaşama, beslenme, oyun ve barınma haklarına yönelik psikolog Onur Sunal Gülşen tarafından çeşitli oyunlar oynatılırken, Elif Bolu tarafından da çocuk haklarına yönelik masallar anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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