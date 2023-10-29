Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer yıllar sonra askeri üniforma giymenin heyecanını yaşadı Kırklareli'nde Cumhuriyet ile yaşıt Aziz Gündoğdu ile Şerafettin Karaca, yıllar sonra askeri üniforma giymenin gururunu yaşadı.

Kırklareli'nde Cumhuriyet ile yaşıt Aziz Gündoğdu ile Şerafettin Karaca, yıllar sonra askeri üniforma giymenin gururunu yaşadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstasyon Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara jandarma faaliyetleri hakkında bilgi verilip Türk bayrağı dağıtıldı.

Vize ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Aziz Gündoğdu ile Çakıllı beldesinde yaşayan Şerafettin Karaca da etkinliklere davet edildi.

Çok sayıda vatandaş, programa katılarak askeri üniforma giydirilen Gündoğdu ve Karaca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de standı ziyaret ederek 100 yıllık çınarlarla sohbet etti.

- "Kıymet görmek bizim için çok büyük bir gurur"

Şerafettin Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra yeniden askeri üniforma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çok duygulandığını anlatan Karaca, üniforma giydikten sonra herkesin kendisi ile fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Cumhuriyet ile aynı yaşta olduğunu vurgulayan Karaca, "Yıllar önce askerliğimi Kars'ta yaptım. Askerlik Kars'ta başladı, orada bitti. Kıymet görmek bizim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Gündoğdu ise Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını kaydetti.