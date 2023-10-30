Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi

        Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin zor coğrafyada bölgesinin güvenli limanı olmayı başardığını ifade eden Ilık, "Göreve geldiğimiz 2018'de 180 milyon dolar olan ihracatımızı, 2022'de 343 milyon dolara yükselttik." dedi.

        Tüm yatırımcılara teşekkür eden Ilık, Türkiye'nin gelişimi ve kalkınması için daha fazla çalışacaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Defterdarı Cem Öksüz tarafından vergi rekortmenlerine plaket verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi

        Benzer Haberler

        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle tören ve yürüyüşler düzen...
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle tören ve yürüyüşler düzen...
        "Kırklareli Sağlık Tarihi Evi" açıldı
        "Kırklareli Sağlık Tarihi Evi" açıldı
        Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer yıllar sonra askeri üniforma giymenin...
        Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer yıllar sonra askeri üniforma giymenin...
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreogra...
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreogra...