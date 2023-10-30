Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Uysal, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

İlk olarak kentteki şehit ailelerini ziyaret eden Uysal, ardından gazileri evlerinde ziyaret etti.

Uysal, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

- Huzurevi sakinleri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce yaşlılarla pasta kesti.

Yaşlılar daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.