Kırklareli'nde bir haftada 1061 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1061 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1061 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Ekim'de düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1061 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araca da el konuldu.