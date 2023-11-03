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        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanık hakkında karar

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında başlayıp hastane acil servisi önünde süren, aralarında polis memurunun da olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:46
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        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanık hakkında karar
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında başlayıp hastane acil servisi önünde süren, aralarında polis memurunun da olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanması tamamlandı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık V.G'nin de aralarında olduğu sanıklar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

        Duruşmada, Cumhuriyet savcısının önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaaya ilişkin sanık avukatları savunmada bulundu.

        Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyetini kararını açıkladı.

        Heyet, sanıklardan E.A, İ.İ, M.A, M.Ü, S.A, F.A, Ö.K, S.A, M.A, T.C, C.A'nın beraatine karar verdi.

        Sanıklardan Y.K. "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün, B.G. "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay, "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 10 ay, Y.A. "Kasten Yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün, A.A. "Yağma" suçundan 3 yıl 6 ay, C.K. "Yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, N.G. "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay, H.A. "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "Kasten Öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay, İ.G. "Kasten Yaralama" suçundan 4 kez 3 ay 22 gün, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün, V.G. ise "Kasten Yaralama" suçundan 2 kez 1 yıl 15 gün, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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