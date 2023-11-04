Kırklareli'nde 5 firma "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde Kırklareli'nde faaliyet gösteren 5 firma, "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Kırklareli'nde faaliyet gösteren 5 firma, "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2022 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Listede Kırklareli'nden alüminyum, tekstil, cam ve kağıt karton sanayi alanında üretim yapan 5 firmanın da yer aldığını belirten Ilık, söz konusu firmaları tebrik etti.

Tüm yatırımcıları kente davet eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her koşulda büyük özveriyle çalışıp üreterek ülkemizin ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Firmalarımızın başarılarının artarak devamını dilerim."