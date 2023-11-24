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        24 Kasım Öğretmenler Günü

        Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:08
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        24 Kasım Öğretmenler Günü
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        Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Lililyar Özefsun anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özefsun, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Özefsun, öğretmenlerin başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı eğitim meşalesini büyük bir azimle, fedakarlıkla elden ele taşıdığını kaydetti.

        Öğretmenlerin Anadolu'nun en uzak köylerinden en kalabalık kentlerine kadar vatanın her bir köşesine ilmin ışığını yaydığını dile getiren Özefsun, "En zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle idame ettiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layıktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında rol alacak nesillerimiz, ancak öğretmenlerimizin marifetli ellerinde şekillenecek, yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır." diye konuştu.

        Daha sonra Rektörlük Kültür Merkezi'nde devam eden törende, emekli öğretmenlere şeref belgesi verilerek, aday öğretmenler yemin etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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