Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Lililyar Özefsun anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özefsun, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Özefsun, öğretmenlerin başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı eğitim meşalesini büyük bir azimle, fedakarlıkla elden ele taşıdığını kaydetti.

Öğretmenlerin Anadolu'nun en uzak köylerinden en kalabalık kentlerine kadar vatanın her bir köşesine ilmin ışığını yaydığını dile getiren Özefsun, "En zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle idame ettiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layıktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında rol alacak nesillerimiz, ancak öğretmenlerimizin marifetli ellerinde şekillenecek, yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır." diye konuştu.

Daha sonra Rektörlük Kültür Merkezi'nde devam eden törende, emekli öğretmenlere şeref belgesi verilerek, aday öğretmenler yemin etti.