Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Özefsun'dan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özefsun, mesajında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü her yıl aynı heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Öğretmenliğin insanlık tarihi kadar eski ve bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir meslek olduğunu vurgulayan Özefsun, bir toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesi ve her alanda müreffeh olabilmesinin öğretmenlerin çaba ve gayretiyle oluşabildiğini kaydetti.

Türkiye'nin idealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen öğretmenlerin her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline getireceğine olan inançlarının yüksek olduğunu ifade eden Özefsun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'nin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu ülkeyi çok sevip sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin beceriniz ve fedakarlığınızın seviyesi ile orantılı olacaktır. Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekle yetiştirmek sizin elinizdedir.' diyerek öğretmenlerin görev ve sorumluluğunun önemine vurgu yapmıştır. Ülkemizin her bir köşesinde görevini fedakarca görevini ifa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."