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        Trakya'da lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi yaşanıyor

        Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle satış yerleri ve tamirciler yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:21
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        Trakya'da lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi yaşanıyor
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        Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle satış yerleri ve tamirciler yoğun mesai harcıyor.

        Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında vatandaşlar hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

        Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilere geldi. Bazı sürücüler depolarındaki lastikleri değişime getirirken, bazıları ise yeni kış lastiği aldı.

        Kırklarelili lastik tamircisi Kadir Günay, AA muhabirine, kış lastiği değiştirmek isteyen sürücülerin son bir haftadır yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

        Bölgede bir süre etkili olan kar yağışının da vatandaşları kış lastiği için hareketlendirdiğini ifade eden Günay, can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını önerdi.

        Günay, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde özellikle tüm ticari araçlarda kış lastiği olması gerektiğini anımsatarak, "Yoğunluğumuz son güne kadar sürecek gibi duruyor. Birçok sürücü zaten araçlarına kış lastiği taktırma konusunda duyarlı. Ancak tüm sürücülerin duyarlı olması lazım. Kış lastiği buzlu ve karlı zeminlerde duruş mesafesini kısalttığı için hayat kurtarıyor." diye konuştu.

        Edirne ve Tekirdağ'da da lastik tamirci ve lastik satış yerlerinde yoğunluklar yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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