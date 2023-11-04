Lüleburgaz'dan 85 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Lüleburgaz'dan umre kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde, umreye gidecek 85 kişi için tören düzenlendi.

Törene İl Müftüsü Yusuf Eviş, Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir ile vatandaşlar katıldı.

Eviş, konuşmasında, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ziyaretinde geçecek 20 günün çok kıymetli olduğunu ifade eden Eviş, "Mekke'ye gittiğinizde dostunuz, arkadaşınız Kabe olacak. Hayatınızda nice günler, haftalar geldi ve geçti, buda gelip geçecek. Zamanınızın tamamını ibadete ayırın. Dinlenme dışında ki tüm vakitlerde Mekke'de arkadaşınız Kabe, Medine de ise sevgili peygamberimizin Ravza-ı Mutahharası olsun. Orada geçen her bir vakit her şeyden çok daha değerli. Az uyuyun, çok ibadet edin. Kendinize, yakınlarınıza, bu günlerde kan ağlayan İslam alemine, memleketimize, milletimize, özellikle şu anda ülkemizin dışında ülkemizin güvenliği, milletimizin selameti için harekat düzenleyen ordumuz için sizlerden dua bekliyoruz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 85 kişi kutsal topraklara uğurlandı.