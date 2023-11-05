Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Vize'de LGS sınavı hazırlık kursları sürüyor

        Vize ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vize'de LGS sınavı hazırlık kursları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık kursları devam ediyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan kurslarda öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor.

        Atatürk Ortaokulundaki kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

        Öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını söyleyen Akdemir, "Her hafta sonu öğrencilerin bilgilerini tazelemeleri amacıyla kurslar düzenliyoruz. Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılara imza atmalarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu
        Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonası başladı
        Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonası başladı
        Lüleburgaz'dan 85 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Lüleburgaz'dan 85 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Kırklareli'nde 5 firma "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" li...
        Kırklareli'nde 5 firma "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" li...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanık hakkında karar
        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanık hakkında karar