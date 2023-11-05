Vize'de LGS sınavı hazırlık kursları sürüyor

Vize ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık kursları devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan kurslarda öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor.

Atatürk Ortaokulundaki kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını söyleyen Akdemir, "Her hafta sonu öğrencilerin bilgilerini tazelemeleri amacıyla kurslar düzenliyoruz. Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılara imza atmalarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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