Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.
TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü" kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrollerini yaptı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
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