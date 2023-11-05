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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:19
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü" kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrollerini yaptı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

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