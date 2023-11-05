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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da "Kurtuluştan Kuruluşa Pınarhisar" resim ve şiir yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:42
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da "Kurtuluştan Kuruluşa Pınarhisar" resim ve şiir yarışması düzenlenecek.

        Pınarhisar Belediyesince, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular yarın sona erecek.

        Başvuruların Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul edildiği yarışmada birincilere gram altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere de çeyrek altın ödül verilecek.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Asilbeyli köyü ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven Mahallesi'ne 7 Kasım Salı bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Asilbeyli köyünde 09.00-14.00, Güven Mahallesi'nde ise 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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