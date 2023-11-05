Kırklareli'nde düzenlenen, Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7’li Ragbi Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda farklı illerden 14 erkek ve 10 kadın takımı karşılaştı.

Şampiyonada kadınlarda Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü birinci, Selçuk Kartallar Spor Kulübü ikinci, Pursaklar Belediye Spor da üçüncü oldu.

Erkeklerde Pursaklar Belediye Spor birinci, Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü ikinci, Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Türkiye Ragbi Federasyonu Asbaşkanları Engin Kömürcü ve Oğuzhan Danışmaz katıldı.

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