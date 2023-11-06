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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Jandarma Komutanlığınca ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:23 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:30
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığınca ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        İl jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı İlkokulunu ziyaret etti.

        Ekipler burada öğrencilere mobil trafik eğitim aracını gezdirdi.

        Daha sonra öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        - Türk Kırmızısı Ay Beyazı defilesi Dubai'de sergilendi

        Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak kırmızı ve beyaz renklerden hazırlanan 24 geleneksel kadın kıyafeti Dubai'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen defilenin beğeniyle izlendiği bildirildi.

        Açıklamada düzenlenen programı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dabi Türk Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'un da katıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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