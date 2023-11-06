Kırklareli Jandarma Komutanlığınca ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler burada öğrencilere mobil trafik eğitim aracını gezdirdi.

Daha sonra öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

- Türk Kırmızısı Ay Beyazı defilesi Dubai'de sergilendi

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak kırmızı ve beyaz renklerden hazırlanan 24 geleneksel kadın kıyafeti Dubai'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen defilenin beğeniyle izlendiği bildirildi.

Açıklamada düzenlenen programı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dabi Türk Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'un da katıldığı belirtildi.