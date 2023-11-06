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        Trakya'dan geçen ay yaklaşık 183,5 milyon dolar ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 183 milyon 465 bin 24 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:09
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        Trakya'dan geçen ay yaklaşık 183,5 milyon dolar ihracat yapıldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 183 milyon 465 bin 24 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre Trakya'nın ihracatında 39 milyon 621 bin 64 dolar artış kaydedildi.

        Trakya'da, ulaşım avantajları ve gelişmiş sanayisi ile ihracat rakamlarında ön plana çıkan il Tekirdağ oldu.

        Gerçekleştirdiği dış satıma göre bölgede Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu üç ilin geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamları artış gösterdi. Trakya illerinden ekim ayında 183 milyon 465 bin 24 dolarlık ihracat kaydedildi.

        - En çok dış satım Avrupa ülkelerine oldu

        Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıl ekim ayında 125 milyon 274 bin 44 dolar iken, bu yılın aynı ayında 158 milyon 513 bin 5 dolara yükseldi.

        Kırklareli'nde de 2022 yılı ekim ayında 12 milyon 432 bin 12 dolar olan ihracat, geçen ay 17 milyon 927 bin 50 dolara çıktı.

        Edirne'den ise geçen yıl ekim ayında 6 milyon 137 bin 4 dolar olarak gerçekleştirilen dış satım, geçen ay 7 milyon 24 bin 69 dolara ulaştı.

        Sektörel bazda Tekirdağ, en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yaparken, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe dış satım gerçekleştirdi.

        Tekirdağ geçen ay en çok dış satımı Almanya'ya, Kırklareli Bulgaristan'a, Edirne ise Bosna-Hersek'e yaptı.

        Trakya'dan yılın 10 aylık sürecinde yapılan ihracat da 1 milyar 775 milyon 545 bin 72 doları buldu. Bu sayı geçen yıl 10 aylık süreçte 1 milyar 552 milyon 509 bin 78 dolardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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