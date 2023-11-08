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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da hafızlık tespit sınavında başarılı olan Yusuf Pehlivan için hafızlık töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da hafızlık tespit sınavında başarılı olan Yusuf Pehlivan için hafızlık töreni düzenlendi.

        Lüleburgaz Müftülüğünce gerçekleştirilen törene, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, katıldı.

        Eviş, hafız olan Pehlivan'a hafızlık belgesini teslim etti.

        Törende konuşan Eviş, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olan Pehlivan'ı tebrik etti.

        - Ek protokol imzalandı

        Kırklareli'nde Öz Sağlık-İş Sendikası ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında ek protokol imzalandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri için imzalanan protokol ile en düşük günlük ve aylık brüt ücretlere zam yapıldı.

        Öz Sağlık-İş Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı, konuşmasında, ek protokol ile en düşük günlük brüt ücret 839 lira 90 kuruş, en düşük aylık brüt ücret 25 bin 197 liraya yükseldiğini bildirdi.

        Brüt ücret artışının yanı sıra yemek yardımı, evlenme yardımı, gece çalışma ücretlerinin de iyileştirildiğini ifade eden Arı, ek protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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