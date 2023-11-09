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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

        Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:01 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:06
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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
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        Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

        İl genelinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Bazı sürücüler farlarını açarak trafikte seyretti.

        Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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