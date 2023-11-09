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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da evcil hayvanlar çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da evcil hayvanlar çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, evcil hayvanı olan vatandaşların yönetmelik kapsamında evcil hayvanlarını kayıt altına aldırması gerektiği bildirildi.

        - Öğrencilerden gençlik merkezine ziyaret

        Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim bölümü öğrencileri, Pınarhisar Gençlik Merkezini ziyaret etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci tarafından karşılanan öğrencilere, gençlik merkezi gezdirilerek, sportif ve diğer faaliyetler hakkında bilgi verildi.

        Herkesin gençlik merkezi bünyesinde genç gönüllü olmaya davet eden Demirci, öğrencilerin daha fazla sportif faaliyetlerde yer alması gerektiğini kaydetti.

        Demirci, öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Yem bitkisi kontrol ve tespit çalışmaları

        Vize ilçesinde yem bitkisi kontrol ve tespit çalışmaları sürüyor.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Yem Bitkileri Üretim Desteğinden faydalanabilmek isteyen çiftçilerin yem bitkisi ekili tarlalarında incelemede bulundu.

        Ekipler, ekilen yem bitkilerini Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıt altına aldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yem bitkisi kontrol ve tespit çalışmalarının süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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