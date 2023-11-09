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        Kırklareli Müzesini 10 ayda 8 bin 653 kişi ziyaret etti

        Kırklareli Müzesini 10 ayda 8 bin 653 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:14
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        Kırklareli Müzesini 10 ayda 8 bin 653 kişi ziyaret etti
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        Kırklareli Müzesini 10 ayda 8 bin 653 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kırklareli Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 4 bin 397 eserin yer aldığı müzenin her geçen gün daha fazla ziyaretçi tarafından ilgi gördüğü bildirildi.

        Müzeyi ocak ayında 633, şubatta 563, martta 734, nisanda 870, mayısta 1456, haziranda 1270, temmuzda 706, ağustosta 860, eylülde 736, ekim ayında ise 825 kişi ziyaret etti.

        Ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre arttığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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