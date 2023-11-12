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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da "Duygulandım gördün mü?" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:12
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da "Duygulandım gördün mü?" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Pınarhisar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocuklar ve aileleri izledi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Çocukların ara tatil sürecinde iyi vakit geçirmeleri için kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Talay, hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Demirköy'de bir mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Yeni Mahallesi ile Hamdibey köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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