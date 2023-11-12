Pınarhisar'da "Duygulandım gördün mü?" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocuklar ve aileleri izledi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Çocukların ara tatil sürecinde iyi vakit geçirmeleri için kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Talay, hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti.

- Elektrik kesintisi

Demirköy'de bir mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Yeni Mahallesi ile Hamdibey köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.