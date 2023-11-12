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        Kırklareli'nde "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Bizim için Mescid-i Aksa bir iman meselesi, bir şeref meselesi, bir izzet meselesi.Q" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:24
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        Kırklareli'nde "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Bizim için Mescid-i Aksa bir iman meselesi, bir şeref meselesi, bir izzet meselesi.Q" dedi.

        Turhan, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanlığınca Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Gecesi" programında, Filistin'de 38 gündür onurlu bir mücadele verildiğini söyledi.

        75 yıldır İsrail'in baskısı altında olan Filistin halkının, İsrail'in zulmünden kurtulmak, topraklarını kurtarmak için verdiği mücadelede büyük bir yol kat ettiğini belirten Turhan, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblegahı olduğunu dile getirdi.

        Filistin'in tüm Müslümanlar için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Turhan, İsrail'in 75 yıldır Filistin topraklarını gasp ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bizim için Mescid-i Aksa bir iman meselesi, bir şeref meselesi, bir izzet meselesi. Bunu hiçbir zaman zihnimizden çıkarmayalım. 38 gündür kardeşlerimiz onurlu bir mücadele veriyor. 1948'den bugüne kadar tam 75 yıldır orada kardeşlerimiz mücadeleye devam ediyorlar. Şimdiye kadar 75 yıldır siyonist İsrail'in hem Gazze'de hem Ramallah'ta, Batı Şeria'da Müslümanlara yaptığı saldırılardan sonra toplanıyorduk. Ancak bundan 38 gün önce Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar ilk defa başka bir şey için toplandılar. Bu kez "onlar saldırdı" değil, Müslümanlar gasp edilen Filistin topraklarını almak için siyonist İsrail'deki adamlara saldırmış oldu. Yani bir fetih harekatı başlattılar Allah'a hamd olsun. O fetih harekatından bugüne kadar da tam 38 gündür büyük bir mücadeleyi veriyorlar."

        Programda, Filistin Dayanışma Derneği Genel Başkanı Muhammed Mişeynış ile canlı bağlantı kuruldu.

        Mişeynış, Gazze'deki son durum hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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