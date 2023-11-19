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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:04 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:13
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

        Kar, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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