Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Kar, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.
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