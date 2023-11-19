Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu

Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliği her pazar düzenlediklerini belirten Eviş, "Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.