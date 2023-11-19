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        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu

        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:54
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        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
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        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

        Etkinliği her pazar düzenlediklerini belirten Eviş, "Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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