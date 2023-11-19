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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:20
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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dün gece başlayan kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Demirköy'de 11 ve Kofçaz'da 7 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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