Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde toplu tüketim, gıda satış, kasap ve şarküteriler denetlendi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 17 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe, Yukarıkanara, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular köyü ile ilçe merkezinin Yeni ve Yeşillik mahalleleri, kent merkezine bağlı Erikler ve Kadıköy köylerine 21 kasım salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.