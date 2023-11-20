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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde toplu tüketim, gıda satış, kasap ve şarküteriler denetlendi.

        Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 17 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe, Yukarıkanara, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular köyü ile ilçe merkezinin Yeni ve Yeşillik mahalleleri, kent merkezine bağlı Erikler ve Kadıköy köylerine 21 kasım salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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