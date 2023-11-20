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        Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni 5 yılda 750 bin kişi ziyaret etti

        Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni 5 yılda 750 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:34
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        Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni 5 yılda 750 bin kişi ziyaret etti
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        Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni 5 yılda 750 bin kişi ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Evi'nin son 1 yılda 90 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

        2018 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Atatürk Evi'nin açılması için çok çaba harcadıklarını hatırlatan Kesimoğlu, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçi aldığını kaydetti.

        Atatürk Evi'ne gelen ziyaretçilerin adeta zaman yolcuğu yaptığını ve Atatürk'e olan hayranlıklarını, gördükleriyle perçinlediklerini belirten Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Atamızın doğduğu evin birebir aynısını, şehrimizle ve bölgemizle buluşturmanın üzerinden beş yıl geçti. Geçen süre zarfında, 750 bin kişiyi misafir etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İstanbul başta olmak üzere, güzel ülkemizin dört bir yanından vatandaşımız, bu nadide yapıyı görmek için Kırklareli'ne geliyor. Sınır ötesinden, Balkan ülkelerinden de konuklarımız oluyor. Gelen herkes sadece Atatürk Evi'ni değil, aynı zamanda Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'nin ziyaretçisi oluyor. Kırklareli'nde ivmesini yükselttiğimiz tarih turizmi, sahip olduğumuz potansiyellerin geliştirilmesiyle daha da güçlü hale geldi. Yayla Mahallesi'ni, bu açıdan çok önemsemiş her bir projemizi titizlikle hayata geçirmiştik. Şimdi de bunun meyvelerini topluyoruz. Atatürk Evi, yüz yıl sonra da, şehrimizin tepesinde güneş gibi parlamaya devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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