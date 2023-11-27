Sürücülere "araçlara kışlık bakım" uyarısı

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sürücülerin araçlarına kışlık bakım yaptırması uyarısında bulundu.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, can ve mal güvenliği için araçların motor ve yürür aksamlarının kontrolden geçirilerek kış şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarının bölgede çok ağır geçtiğini ifade eden Şeker, can ve mal güvenliği için sürücülerin gerekli tedbirleri alması önerisinde bulundu.

Araçlarda kışlık bakımların önemli olduğunu dile getiren Şeker, "Araçlarda kışlık bakımlar için motor aksamında donmalara karşı antifriz, yürür aksamındaysa kış lastikleri taktırmalı. Özellikle 1 Aralık tarihinden önce kış lastiği olmayanlar araçlarına zorunlu olmasa da taktırmalı. En ufak bir tedbir hayat kurtarabilir." diye konuştu.