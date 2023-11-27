Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Sürücülere "araçlara kışlık bakım" uyarısı

        Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sürücülerin araçlarına kışlık bakım yaptırması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücülere "araçlara kışlık bakım" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sürücülerin araçlarına kışlık bakım yaptırması uyarısında bulundu.

        Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, can ve mal güvenliği için araçların motor ve yürür aksamlarının kontrolden geçirilerek kış şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kış aylarının bölgede çok ağır geçtiğini ifade eden Şeker, can ve mal güvenliği için sürücülerin gerekli tedbirleri alması önerisinde bulundu.

        Araçlarda kışlık bakımların önemli olduğunu dile getiren Şeker, "Araçlarda kışlık bakımlar için motor aksamında donmalara karşı antifriz, yürür aksamındaysa kış lastikleri taktırmalı. Özellikle 1 Aralık tarihinden önce kış lastiği olmayanlar araçlarına zorunlu olmasa da taktırmalı. En ufak bir tedbir hayat kurtarabilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlere getirilen trafiğe çıkı...
        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlere getirilen trafiğe çıkı...
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor
        Kırklareli'nde oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı
        Kırklareli'nde oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı
        Babaeski'de odun yüklü römorkta çıkan yangın söndürüldü
        Babaeski'de odun yüklü römorkta çıkan yangın söndürüldü