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        Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:53
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        Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler tarafından 7 ayrı bölgede 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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