Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından 7 ayrı bölgede 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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