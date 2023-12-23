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        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimleri sürüyor

        Kırklareli'nde polis ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:42
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        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimleri sürüyor
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        Kırklareli'nde polis ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin koordineli olarak trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, ayrıca kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, denetimlerde emniyet kemeri, trafik ışık kuralları ihlali ile sürücülerin trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülerin tespit edildiği bildirildi.

        Kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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