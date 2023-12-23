KLÜ'de GADOM İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (GADOM) 2023 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (GADOM) 2023 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, başkanlığında rektörlük binasında düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Prof. Dr. Nurettin Aka, GADOM Müdürü öğretim üyesi Bora Aslan ve GADOM personelinin katıldı.

Toplantıda devam eden projeler, değerlendirme aşamasındaki projeler, 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar, üst politika belgelerinin analiz raporu, gıda değer zincirinde yer alan işletmelerin teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye yönelik yaklaşımları anket raporu gibi konular görüşüldü.

Şengörür, yaptığı konuşmada üniversitelerinin 2020 yılında "Gıda" odak alanında ihtisaslaştığını söyledi.

Geçen yıl üniversite bünyesinde Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GADOM) kurulduğunu ifade eden Şengörür, üniversite olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.