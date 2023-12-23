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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik "gece eğitimi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:48
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik "gece eğitimi" programı düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim programları kapsamında Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve müdürlük personeli Hıdırca köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Eğitimde buğday yetiştiriciliği, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

        Eğitimin ardından Ballı, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

        - Yarım asırdır kahvehane işletmecisine plaket verildi

        Lüleburgaz ilçesinde 50 yıldır kahvehane işleten Yaşar Girgin'e plaket verildi.

        Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Nazif Kıvılcım ve Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Girgin'i ziyaret etti.

        Şeker, çalışmalarından ve mücadelesinden dolayı Girgin'i tebrik etti.

        Girgin'in başarısının örnek alınması gerektiğini ifade eden Şeker, mesleğini halen severek yerine getiren Girgin'e teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Şeker tarafından Girgin'e plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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