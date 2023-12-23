Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik "gece eğitimi" programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim programları kapsamında Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve müdürlük personeli Hıdırca köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimde buğday yetiştiriciliği, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin ardından Ballı, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

- Yarım asırdır kahvehane işletmecisine plaket verildi

Lüleburgaz ilçesinde 50 yıldır kahvehane işleten Yaşar Girgin'e plaket verildi.

Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Nazif Kıvılcım ve Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Girgin'i ziyaret etti.

Şeker, çalışmalarından ve mücadelesinden dolayı Girgin'i tebrik etti.

Girgin'in başarısının örnek alınması gerektiğini ifade eden Şeker, mesleğini halen severek yerine getiren Girgin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şeker tarafından Girgin'e plaket verildi.