Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

        Özdemir, 1981 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Hayrettin Yesin'in ailesini evinde ziyaret etti.

        Şehit kardeşi Reyhan Durel ile bir süre sohbet eden Özdemir, şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

        Özdemir, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz'da 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Çengelli, Davutlu ve Seyitler köylerine 25 aralık pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

        - Trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyanıyor

        Vize Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini boyuyor.

        Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışması tamamlanan Mahmut Erbil Caddesi'nde trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, trafik işaret ve çizgilerinin trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde din görevlileri istişare toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde din görevlileri istişare toplantısı yapıldı
        KLÜ'de GADOM İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        KLÜ'de GADOM İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde yaralı halde bulunan tavşan tedavi altına alındı
        Kırklareli'nde yaralı halde bulunan tavşan tedavi altına alındı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa