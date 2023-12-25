Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 6 Ocak'ta kutlanacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği Koleda etkinliği kutlanacak.

Büyükmandıra Belediyesince 6 Ocak Cumartesi günü yapılacak etkinlikte gençler maskeler takacak, yüzlerini boyayıp çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine Balkan geleneğine sahip çıktıklarını söyledi.

Bu yıl etkinliğin 6'cısının gerçekleştirileceğini belirten Çölgeçen, "Bu yıl etkinliğimize binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Tüm vatandaşları Koleda'ya davet eden Çölgeçen, "Tüm vatandaşlarımızı bu geleneğe sahip çıkmayı davet ediyorum. Bu bir Balkan geleneğidir. Kışın en soğuk gecesinde beldemizde gençler yüzlerini boyadıktan sonra çarşaflar sarınıp birbirlerini korkutacaklar. Bu eğlenceli geceyi görmek ve yaşamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

- Koleda etkinliğinde neler yapılıyor?

"Koleda" etkinliğinde evlerde bolluk ve bereket olması inancıyla kabak pişiriliyor.

Aile fertleri, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlıları ikram ediliyor.