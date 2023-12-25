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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'i ziyaret etti.

        Ekici, çalışmaları hakkında Şeker'den bilgi aldı.

        Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Ekici, Şeker ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

        Şeker'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Üreticiler ÇKS hakkında bilgilendirildi

        Demirköy ilçesinde üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgi verildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyleri ziyaret edip üreticileri ÇKS hakkında bilgilendiriyor.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin tüm köylerde gerçekleşeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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