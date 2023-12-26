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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada kadınlara yönelik Eskişehir gezisi düzenlediklerini bildirdi.

        Gezinin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını ifade eden Talay, gezi için kayıtların başladığını kaydetti.

        Kayıtların Pınarhisar Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde alındığını aktaran Talay, geziye katılmak isteyen vatandaşların 28 aralık perşembe gününe kadar kayıt yaptırmasını istedi.

        - Girişimci Kadınlar Derneği açıldı

        Babaeski Girişimci Kadınlar Derneği düzenlenen törenle açıldı.

        Törene, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Dernek Başkanı Gülsüm Güler Can ve dernek üyeleri katıldı.

        Can, konuşmasında yeni kurdukları derneğin 80 girişimci kadın üyeye sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye nüfusunun yüzde 50,42'sinin kadınlardan oluştuğunu, yaklaşık yüzde 30'unun iş dünyasın yer aldığını ifade eden Can, derneğin ilçedeki kadınların daha fazla iş dünyasında yer almasını sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti.

        Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve çevresindeki kadınlara da rol model olmasını istediklerini dile getiren Can, derneğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Hacı ve beraberindekiler, açılışı gerçekleştirilen dernek binasını gezerek kadınlar tarafından yapılarak sergilenen el işi ürünleri inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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