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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:53
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

        Türk Kızılay İl Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada, bağış kampanyasının yarın 12.30 ile 18.30 saatleri arasında düzenleneceği bildirildi.

        Kan bağışlarının İstasyon Caddesi'nde kurulacak çadırda kabul edileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar kan bağışında bulunmaya davet edildi.

        - Kaldırım düzenleme çalışması

        Vize ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışması tamamlanan Atatürk Caddesi'nde kaldırım düzenlemesinde bulunuyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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