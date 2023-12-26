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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediyesi halk toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediyesi halk toplantısı düzenledi.

        Beşyol Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Talay, toplantıda, son 5 yılda gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.

        Yeni yılda planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Talay, vatandaşların da istek ve önerilerini dinledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 7 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Kömürköy, Küçükyayla, Balkaya, Kızılağaç, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köyleri ile Kofçaz ilçesinin Yeni ve Yeşillik mahallelerine 28 aralık perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Kömürköy, Küçükyayla, Balkaya, Kızılağaç, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köylerinde 10.00-15.00, Kofçaz ilçesinin Yeni ve Yeşillik mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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