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        Kırklareli'nde geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 793 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde polis ekiplerince geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 793 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:36
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        Kırklareli'nde geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 793 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde polis ekiplerince geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 793 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada ekiplerin bir yılda 793 şüpheliyi yakaladığı bildirildi. Bu şüphelilerden 86'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 105 kilogram esrar, 3 kilogram skunk, 2 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 66,59 gram eroin, 53,65 gram kokain, 128 bin 392 kök kenevir, 455 exstasy, 31 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 244 bin 455 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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