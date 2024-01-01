Kırklareli'nde geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 793 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 793 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ekiplerin bir yılda 793 şüpheliyi yakaladığı bildirildi. Bu şüphelilerden 86'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 105 kilogram esrar, 3 kilogram skunk, 2 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 66,59 gram eroin, 53,65 gram kokain, 128 bin 392 kök kenevir, 455 exstasy, 31 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 244 bin 455 lira ele geçirildi.