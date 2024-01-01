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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde geçen yıl düzenlenen terör operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde geçen yıl düzenlenen terör operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada ekiplerin bir yılda 38 şüpheliyi yakaladığı bildirildi. Bu şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.

        - Okul çevreleri denetlendi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Polis ekipleri, okul çevresinde bulunan metruk binalar, internet salonları ve kahvehane gibi mekanları kontrol etti.

        Ekipler ayrıca, servis araçlarını denetleyip, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        - Siber suçlarla mücadele çalışmaları

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen yıl 17 şüpheli hakkında işlem yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekiplerin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 110 materyale el konulduğu bildirildi.

        - Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 192 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde bir yılda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 192 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, 2 bin 192 kişi gözaltına alındı.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 960 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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