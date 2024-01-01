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        Kırklareli'nde geçen yıl trafik denetimlerinde 533 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde geçen yıl trafik denetimlerinde 533 araç trafikten men edildi, 269 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:25
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        Kırklareli'nde geçen yıl trafik denetimlerinde 533 araç trafikten men edildi
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        Kırklareli'nde geçen yıl trafik denetimlerinde 533 araç trafikten men edildi, 269 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince 56 bin 454 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde 8 bin 736 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

        Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 533 araç trafikten men edildi. 269 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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