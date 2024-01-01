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        Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:53
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        Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Hamdibey köyünde Rahmiye Zileyas'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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