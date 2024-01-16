Kırklareli'nde bir haftada 79 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 79 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ocak tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 79 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aynı süreçte göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

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