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        Kırklareli'nde çocuklar kartopu oynayıp eğlendi

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:03
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        Kırklareli'nde çocuklar kartopu oynayıp eğlendi
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

        Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı.

        Kar kalınlığının yer yer 8 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar eğlendi.

        Sömestir tatilinde olan çocuklar aileleri ile geldiği bölgede kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon poşet ve bidonlarla kaydı.

        Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde dans etti.

        Tekirdağ'dan ailesiyle bölgeye gelen Furkan Kamil Kömürcü, tatile kar ile başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Ablası ile kızak kaydığını belirten Kömürcü, "Kış geldi ailecek Demirköy'e geldik. Heyecanla kar yağışını bekliyordum. Bugün de çok eğlendim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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