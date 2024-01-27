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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor.

        İl Müftülüğünce Ahmet Cevdet Paşa Camisinde gerçekleştirilen programda çocuklara temel dini bilgiler anlatıldı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocukların camiye ilgisinden son derece memnun olduğunu söyledi.

        Çocuklara camilerde dini bilgilerin yanı sıra geleneksel oyunlar da öğrettiklerini ifade eden Eviş, sömestir tatilinde çocukların hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirtti.

        - KLÜ öğrencilerine çorba ikram edildi

        Kırklareli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfınca Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencilerine çorba dağıtıldı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş ve personeli Kayalı Kampüsünde açılan standı ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Eviş, daha sonra çorba ikramında bulundu.

        Eviş, final haftasında sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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